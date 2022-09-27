Из России в Грузию за сутки уехали 10,5 тысячи человек

Более 10 тыс. человек за сутки выехали в Грузию через КПП "Верхний Ларс" в Северной Осетии, сообщил глава региона Сергей Меняйло.

"За вчерашние сутки – 12,5 тыс., из них 10,5 тысячи туда, 2 тысячи – на въезд в республику", - сказал Меняйло в эфире "Соловьем Live", его цитирует РИА Новости.

По его словам, частный транспорт "забил практически все четыре полосы".

"Кроме того, что на правой стороне стоят ещё и большегрузы. Большегрузы тоже пропускаем в соответствии с электронной очередью", - отметил Меняйло.

Речь идет примерно о 3,5 тыс. машин, с учетом того, что часть транспорта останавливают на въезде в республику.

"Дальше люди идут даже пешком, на велосипедах, на такси подъезжают. На вчерашний момент было решено пропускать через границу в том числе и пешеходов. Второй момент. Мы со вчерашнего дня запустили рейсовые автобусы от въезда в республику, это граница республики Северная Осетия и Кабардино-Балкария, до КПП "Верхний Ларс"", - отметил глава региона.

Напомним, ранее стало известно, что в Северной Осетии могут ввести режим ЧС на границе с Грузией.