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хоккей, ворота (2019) | Фото:Накануне.RU

Сын главного тренера "Трактора" покинул систему "Автомобилиста"

Защитник Илья Гатиятулин, который является сыном главного тренера челябинского "Трактора" Анвара Гатиятулина, покинул систему ХК "Автомобилист".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе команды из Екатеринбурга, действие договора Гатиятулина-младшего прекращено. В систему "Автомобилиста" Илья перебрался по ходу сезона-2020/21. С ним был заключен трехсторонний контракт.

Игрок выступал за "Авто" и "Горняк". В общей сложности в ВХЛ в составе фарм-клуба екатеринбуржцев он провел 45 матчей, в которых набрал 4 (1+3) очка.

Уже известно, что 21-летний защитник продолжит карьеру в Челябинске и будет выступать за местный "Челмет". Команда входит в систему "Трактора", который тренирует его отец, недавно продливший контракт с клубом.

Теги: Трактор, Автомобилист, игрок



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Ранее 28.12.2020 07:55 Мск ХК "Автомобилист" подписал защитника – сына главного тренера "Трактора"


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