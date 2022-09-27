Сын главного тренера "Трактора" покинул систему "Автомобилиста"

Защитник Илья Гатиятулин, который является сыном главного тренера челябинского "Трактора" Анвара Гатиятулина, покинул систему ХК "Автомобилист".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе команды из Екатеринбурга, действие договора Гатиятулина-младшего прекращено. В систему "Автомобилиста" Илья перебрался по ходу сезона-2020/21. С ним был заключен трехсторонний контракт.

Игрок выступал за "Авто" и "Горняк". В общей сложности в ВХЛ в составе фарм-клуба екатеринбуржцев он провел 45 матчей, в которых набрал 4 (1+3) очка.

Уже известно, что 21-летний защитник продолжит карьеру в Челябинске и будет выступать за местный "Челмет". Команда входит в систему "Трактора", который тренирует его отец, недавно продливший контракт с клубом.