В Свердловской области могут появиться патриотические и профориентационные туры для детей

Свердловские туроператоры могут в ближайшее время поспособствовать появлению патриотических и профориентационных маршрутов для детей. Об этом в интервью "Областной газете" рассказала директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмира Туканова.

По ее словам, сейчас все больше людей сами планируют свой отдых, от чего туроператоры уже в скором времени вполне могут переключиться на тех, кто не способен к свободной и самостоятельной подготовке туристического маршрута. И в первую очередь это будет касаться детей.

"В этой части нам предстоит большая работа по организации патриотических туров и туров, связанных с профориентацией – чтобы дети не только могли заранее определиться с будущей профессией, но и оставались работать в нашем регионе, на наших предприятиях", – рассказала Туканова.

Следующими массовыми категориями, по ее словам являются пенсионеры и студенты. Первые имеют ограничения по мобильности, а потому, как правило, предпочитают туры в родном регионе. Вторые же ограничены в средствах и нуждаются в специальных программах.

"Самостоятельные туры удобнее с точки зрения возможности изменить маршрут, отель, объект посещения – но при этом обходятся дороже. А у туроператора за счет массовости и скидок, которые он получает у поставщиков услуг, транспортных компаний, объектов размещения и питания, стоимость ниже – разница доходит до 50%. И, если сосредоточиться на работе с вышеупомянутой категорией потребителей туруслуг, то, думаю, это не предел" – добавила Туканова.

Ранее глава УАТ Михаил Мальцев заявлял, что частичная мобилизация в РФ, а следовательно, невозможность некоторых граждан покидать страну, не сильно повлияет на отрасль туризма в целом.