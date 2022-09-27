27 Сентября 2022
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Андрей Трубецкой (2022) | Фото: пресс-служба администрации Сургутского района

Андрей Трубецкой встретился с жителями ЛДНР, проголосовавшими на референдуме, и рассказал о перевыполнении плана по мобилизации в муниципалитете

В Сургутском районе люди, выехавшие с территории Донбасса, также смогли проголосовать на референдумах. Голосование, как известно, проходит с 23 сентября и завершается сегодня. Глава муниципалитета Андрей Трубецкой пообщался с людьми, ставшими участниками референдума, которые проживают на территории муниципалитета. Условия для голосования создали местные власти, передает корреспондент Накануне.RU.

"Это (референдумы - от ред.) очень важно для тех людей, которые там проживают. Вот сейчас пообщались, действительно очень нужно. Это гарантия безопасности, гарантия жизни, здоровья и этих людей, и их детей, и родителей. Сами видите, что происходит сейчас. По предварительным данным, абсолютное большинство желает войти в состав России. Игнорировать этот запрос, как сказал президент России, невозможно, неправильно. Для нас важно, чтобы жители республик, прибывшие на территорию Сургутского района, могли свободно изъявить свое желание. На вчерашний вечер 21 человек проголосовал. Сегодня люди еще подъехали - сегодня очный день голосования. Все условия для этого созданы. Уверен, что их голос будет услышан и желание будет реализовано", - полагает Андрей Трубецкой.

трубецкой(2022)|Фото: пресс-служба администрации Сургутского района

О своих мотивах принять участие в референдуме рассказали и беженцы с Донбасса, которые сейчас проживают в населенных пунктах Сургутского района.

"Сегодня пришли, потому что хотим лучшего. Если взять историю: мы все русские. У нас нет украиноязычных: в Донецкой, Луганской областях. Днепропетровск, Харьков, если взять левобережье Украины - мы все русский народ. Мы все считаем себя русскими. Будем надеяться, что мир скоро будет, что скоро там будет Россия. Много знакомых осталось там. Город, из которого я приехала, еще находится под Украиной. Они все хотят отсоединиться, но такой возможности нет. Они (украинская власть - от ред.) просто блокируют, чтобы не въезжали. Надеемся, что скоро отвоюют", - сказала бывшая жительница Славянска Мария.

референдум, сургутский район(2022)|Фото: пресс-служба администрации Сургутского района

Еще одна участница референдума, которая сейчас проживает в Сургутском районе, сообщила, что пришла, чтобы отдать свой голос и сделать "правильный выбор".

"Это будущее наших детей и внуков. Поэтому мы здесь. Я верю, что все будет хорошо. Наступит мир и все мы будем жить в добре, счастье, радости. Мы делаем осознанный, правильный выбор. Поэтому испытываю волнение. Этого события ждали восемь лет. Сейчас ожидаю получения российского паспорта. Украину покинула, конечно, из-за боевых действий. Обстановка была очень напряженная, тяжелая. Обстрелы бесконечные. Мы 10 дней сидели с ребенком в погребе, в подвале. Когда закончились продукты и вода, поняли - нужно уезжать" - рассказала Лариса.

Референдум о вхождении ДНР и ЛНР в состав России в Ростове-на-Дону(2022)|Фото: Накануне.RU

Местные журналисты на встрече Андрея Трубецкого с беженцами из Донбасса попросили его прокомментировать ход мобилизации на территории муниципалитета.

трубецкой(2022)|Фото: пресс-служба администрации Сургутского района

"Вчера была контрольная явка, из Сургутского района при плане 210 явилось 217 человек. Кампания проходила нормально, эксцессов не было. Люди в основной своей массе - 99% - с пониманием относятся. И я им благодарен. Мы - один из немногих муниципалитетов, кто перевыполнил план, 217 человек, в том числе 7 офицеров на контрольную явку вчера прибыли", - сказал Андрей Трубецкой.

Теги: Андрей Трубецкой, референдумы, Сургутский район, мобилизация



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