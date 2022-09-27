Коммунальщикам Екатеринбурга поручили в кратчайший срок убрать поваленные ветви и деревья

Службы благоустройства Екатеринбурга сейчас работают на полную мощность, чтобы ликвидировать последствия непогоды. Об этом сообщил глава уральской столицы Алексей Орлов.

Как написал сегодня мэр у себя в Telegram-канале, коммунальщики счищают снег и промывают ливневую канализацию.

"В понедельник еще до окончания снегопада на улицы вышло 103 единицы техники и 367 рабочих, сегодня – 122 и 369 соответственно. Я отдал распоряжение в кратчайший срок убрать поваленные ветви и деревья. Обращаю внимание: на дворовых территориях это является обязанностью УК и ТСЖ", - отметил Орлов.

Он призвал горожан соблюдать осторожность, а автолюбителей – как можно скорее поставить зимние шины и ездить аккуратно, особенно за городом.

Напомним, накануне в Екатеринбурге было зафиксировано множество случаев падения деревьев или тяжелых веток на тротуары или машины. Причиной стали сильный ветер, а также обильное количество мокрого снега, вес которого ветви просто не выдерживали. В городской администрации рассказали, куда следует обращаться в подобных случаях.