Коммунальщикам Екатеринбурга поручили в кратчайший срок убрать поваленные ветви и деревья

27 Сентября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Путин объявил частичную мобилизацию

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Свердловская область
Уборка дороги, чистка снега (2020) | Фото: Накануне.RU

Коммунальщикам Екатеринбурга поручили в кратчайший срок убрать поваленные ветви и деревья

Службы благоустройства Екатеринбурга сейчас работают на полную мощность, чтобы ликвидировать последствия непогоды. Об этом сообщил глава уральской столицы Алексей Орлов.

Как написал сегодня мэр у себя в Telegram-канале, коммунальщики счищают снег и промывают ливневую канализацию.

"В понедельник еще до окончания снегопада на улицы вышло 103 единицы техники и 367 рабочих, сегодня – 122 и 369 соответственно. Я отдал распоряжение в кратчайший срок убрать поваленные ветви и деревья. Обращаю внимание: на дворовых территориях это является обязанностью УК и ТСЖ", - отметил Орлов.

Он призвал горожан соблюдать осторожность, а автолюбителей – как можно скорее поставить зимние шины и ездить аккуратно, особенно за городом.

Напомним, накануне в Екатеринбурге было зафиксировано множество случаев падения деревьев или тяжелых веток на тротуары или машины. Причиной стали сильный ветер, а также обильное количество мокрого снега, вес которого ветви просто не выдерживали. В городской администрации рассказали, куда следует обращаться в подобных случаях.

Теги: снег, непогода, благоустройство, Екатеринбург



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети