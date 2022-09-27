В Челябинской области по факту схода 11 грузовых вагон возбуждено уголовное дело

В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту схода с рельсов одиннадцати грузовых вагонов поезда, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Напомним, инцидент произошел 21 августа на пути необщего пользования компании "Ресурс", который примыкает к станции Нижне-Увельская ЮУЖД. При производстве маневровых работ произошел сход 11 груженных вагонов и повреждена конструкция здания склада. Никто не пострадал. Арендатору вагона "РэйлСпецТранс" причинен имущественный ущерб на общую сумму свыше 1 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба).