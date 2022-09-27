27 Сентября 2022
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Путин объявил частичную мобилизацию

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Флаг Казахстана в городе Алма-Ата (2022) | Фото: Накануне.RU

Казахстан не будет выдавать РФ россиян, разыскиваемых военкоматами – глава МВД РК

Казахстан будет выдавать России разыскиваемых россиян-уклонистов, заявил глава МВД Республики Казахстан Марат Ахметжанов.
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"Вопрос не стоит о мобилизации, я не говорю о мобилизации, я говорю об уголовных правонарушениях, которые зарегистрированы, которые санкционированы и объявлены в международный розыск. Военкоматы если будут искать, это не является правовым основанием для их выдачи", - сообщил министр.

"Если это уголовное правонарушение как со стороны России, так и с нашей стороны ведется выдача в рамках Минской конвенции и в рамках оказания правовой помощи, ратифицированных нашими парламентами", - добавил Ахметжанов.

По данным МВД РК, с 21 сентября (день объявления в РФ мобилизации) границу пересекли около 98 тыс. россиян, 64 тыс. граждан РФ покинули Казахстан.

Теги: казахстан, розыск, выдача, военкомат, мобилизация



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