Казахстан не будет выдавать РФ россиян, разыскиваемых военкоматами – глава МВД РК

Казахстан будет выдавать России разыскиваемых россиян-уклонистов, заявил глава МВД Республики Казахстан Марат Ахметжанов.

"Вопрос не стоит о мобилизации, я не говорю о мобилизации, я говорю об уголовных правонарушениях, которые зарегистрированы, которые санкционированы и объявлены в международный розыск. Военкоматы если будут искать, это не является правовым основанием для их выдачи", - сообщил министр.

"Если это уголовное правонарушение как со стороны России, так и с нашей стороны ведется выдача в рамках Минской конвенции и в рамках оказания правовой помощи, ратифицированных нашими парламентами", - добавил Ахметжанов.

По данным МВД РК, с 21 сентября (день объявления в РФ мобилизации) границу пересекли около 98 тыс. россиян, 64 тыс. граждан РФ покинули Казахстан.