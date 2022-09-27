27 Сентября 2022
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Общество Северо-Кавказский ФО
дорога трасса шоссе (2012) | Фото: Накануне.ru

В Северной Осетии могут ввести режим ЧС из-за ситуации на границе с Грузией

В Северной Осетии могут ввести режим ЧС на границе с Грузией.

Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло, его цитирует РИА Новости.

Ранее стало известно, что из-за наплыва россиян, желающих перейти сухопутную границу между РФ и Грузией, МВД по Северной Осетии разрешило пеший переход границы (ранее границу можно было пересечь только на автотранспорте).

"Приток легкового транспорта, движущегося в сторону Грузии, серьезно нарастает. Несмотря на принимаемые меры, среди которых, в том числе, увеличение нарядов круглосуточно несущих службу ДПС и ППСП, обстановка остается крайне напряженной, - что требует принятия дополнительных мер в части организации безопасности граждан", - заявили в МВД по республике.

Теги: Северная Осетив, Сергей Меняйло



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