27 Сентября 2022
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Путин объявил частичную мобилизацию

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Армия и ВПК Москва
Военный билет (2022) | Фото: Накануне.RU

Московский военкомат назвал секретной информацией сроки проведения мобилизации

В военкомате Москвы заявили о секретности сроков проведения мобилизации. План по мобилизации тоже не афишируют.

Заместитель военного комиссара столицы Максим Локтев назвал информацию о сроках "ограниченными сведениями".

"Составлен план отправки [мобилизованных] в вооруженные силы. В настоящее время мы осуществляем отправку в соответствии с планом, отставаний нет. Планируем завершить [мобилизационные мероприятия] в установленные сроки, без срывов. Сроки назвать не могу, это является ограниченным сведением", - цитирует Локтева ТАСС.

Теги: военкомат, мобилизация, секретная информация



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