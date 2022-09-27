Московский военкомат назвал секретной информацией сроки проведения мобилизации

В военкомате Москвы заявили о секретности сроков проведения мобилизации. План по мобилизации тоже не афишируют.

Заместитель военного комиссара столицы Максим Локтев назвал информацию о сроках "ограниченными сведениями".

"Составлен план отправки [мобилизованных] в вооруженные силы. В настоящее время мы осуществляем отправку в соответствии с планом, отставаний нет. Планируем завершить [мобилизационные мероприятия] в установленные сроки, без срывов. Сроки назвать не могу, это является ограниченным сведением", - цитирует Локтева ТАСС.