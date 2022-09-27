В свердловской полиции призвали иностранцев продлить миграционный учет

27 Сентября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Путин объявил частичную мобилизацию

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Свердловская область
Рейд полиции по выявлению нарушителей миграционного законодательства (2022) | Фото: ГУ МВД по Свердловской области

В свердловской полиции призвали иностранцев продлить миграционный учет

Граждане иностранных государств, не имеющие оснований для дальнейшего пребывания на территории России, обязаны выехать за ее пределы до 12 октября 2022 года или официально урегулировать свое правовое положение. Об этом Накануне.RU сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По его данным, это требуется сделать во исполнение положений указа президента Российской Федерации от 15 июня 2021 года №364 и распоряжения Правительства РФ от 20 мая 2022 года №1253-р.

"Органы внутренних дел свердловского гарнизона будут осуществлять контроль за своевременным выездом из страны иностранных граждан, не продливших миграционный учет. Сотрудники полиции при выявлении нарушителей примут меры по привлечению их к ответственности, установленной действующим законодательством", - отметил полковник Горелых.

Он призвал гостей Среднего Урала своевременно позаботиться о своих документах. По его словам, они всегда должны быть в полном порядке, чтобы не было оснований волноваться при проведении очередных плановых профилактических мероприятий в рамках акции под условным названием "Нелегал".

Теги: мигранты, полиция, учет



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети