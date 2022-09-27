В свердловской полиции призвали иностранцев продлить миграционный учет

Граждане иностранных государств, не имеющие оснований для дальнейшего пребывания на территории России, обязаны выехать за ее пределы до 12 октября 2022 года или официально урегулировать свое правовое положение. Об этом Накануне.RU сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По его данным, это требуется сделать во исполнение положений указа президента Российской Федерации от 15 июня 2021 года №364 и распоряжения Правительства РФ от 20 мая 2022 года №1253-р.

"Органы внутренних дел свердловского гарнизона будут осуществлять контроль за своевременным выездом из страны иностранных граждан, не продливших миграционный учет. Сотрудники полиции при выявлении нарушителей примут меры по привлечению их к ответственности, установленной действующим законодательством", - отметил полковник Горелых.

Он призвал гостей Среднего Урала своевременно позаботиться о своих документах. По его словам, они всегда должны быть в полном порядке, чтобы не было оснований волноваться при проведении очередных плановых профилактических мероприятий в рамках акции под условным названием "Нелегал".