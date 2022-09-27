27 Сентября 2022
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черное море (2008) | Фото: Накануне.ru

Разрушения на газопроводах системы "Северный поток" беспрецедентны – оператор

Разрушения на газопроводах системы "Северный поток" (в нее входят и "Северный поток", и "Северный поток-2") носят беспрецедентный характер, заявила компания-оператор газопровода Nord Stream AG.

"Разрушения, произошедшие в один день одновременно на трех нитках морских газопроводов системы "Северный поток", носят беспрецендентный характер. Сроки восстановления работоспособности газотранспортной инфраструктуры пока оценить невозможно", - говорится в заявлении оператора.

Накануне стало известно о падении давления в газопроводе "Северный поток-2", который так и не был запущен, но был подготовлен к эксплуатации. Датский мореходный регулятор сообщил об утечке газа южнее острова Борнхольм. Предполагаемая точка ЧП находится сразу за пределами территориальных вод страны, в исключительной экономической зоне Дании. Локация точки ЧП соответствует трассе прохождения газопровода "Северный поток-2".

Издание Der Tagesspiegel сегодня сообщило, что причиной падения давления в газопроводе могла стать целенаправленная диверсия.

Теги: северный поток, газопровод, оператор, разрушения



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