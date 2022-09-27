Глава СПЧ: Ограничение выезда из России – нарушение прав человека, но пока жалоб нет

Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев считает, что в текущих условиях ограничение выезда из России для мужчин – это нарушение прав человека.

"Поскольку нет ни указа, ни закона, то это нарушение прав человека", - цитирует Фадеева РИА Новости. Он добавил, что пока жалоб на такие нарушения нет, хотя СМИ и соцсети сообщают о случаях "разворота" мужчин на границе.

Ранее в некоторых управлениях ФСБ подтвердили, что отказывают некоторым мужчинам-россиянам в пересечении границы. При этом за разъяснениями предлагают обращаться в военкоматы.