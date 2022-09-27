27 Сентября 2022
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Путин объявил частичную мобилизацию

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Военнослужащие (2022) | Фото: Накануне.RU

Носов инициировал увольнение военкома Магаданской области за ошибки при частичной мобилизации

Военный комиссар Магаданской области отправлен в отставку из-за ошибок во время частичной мобилизации, исполняющим обязанности стал присланный от Восточного военного округа офицер.

"Руководство военкомата сменилось из-за этой ситуации с частичной мобилизацией, я обратился к командующему Восточным округом. И сюда прислали профессионального офицера, который организовал работу дезорганизованного в первые дни военкомата. И просто за счет своих профессиональных и волевых качеств он поставил все на свои места. На всем понятные рельсы, цифры, имена, фамилии. Кандидатура на постоянной основе по приказу командующего округом для Магадана подбирается", - сказал РИА Новости губернатор области Сергей Носов.

Он добавил, что в регионе будут восстанавливать систему воинского учета, которая в последние годы была фактически разрушена. Предстоит также работа по организации системы бронирования работников ряда предприятий, отметил глава региона.

Теги: Сергей Носов, Магаданская область, военный комиссар



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