Носов инициировал увольнение военкома Магаданской области за ошибки при частичной мобилизации

Военный комиссар Магаданской области отправлен в отставку из-за ошибок во время частичной мобилизации, исполняющим обязанности стал присланный от Восточного военного округа офицер.

"Руководство военкомата сменилось из-за этой ситуации с частичной мобилизацией, я обратился к командующему Восточным округом. И сюда прислали профессионального офицера, который организовал работу дезорганизованного в первые дни военкомата. И просто за счет своих профессиональных и волевых качеств он поставил все на свои места. На всем понятные рельсы, цифры, имена, фамилии. Кандидатура на постоянной основе по приказу командующего округом для Магадана подбирается", - сказал РИА Новости губернатор области Сергей Носов.

Он добавил, что в регионе будут восстанавливать систему воинского учета, которая в последние годы была фактически разрушена. Предстоит также работа по организации системы бронирования работников ряда предприятий, отметил глава региона.