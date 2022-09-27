Герой России — про ход мобилизации: Нужна более серьезная подготовка

Герой России Игорь Родобольский оценил нынешнее положение дел в армии. Он считает, что серьезной подготовки к мобилизации, возможно, проведено не было.

Ранее в Telegram-каналах появилось видео, якобы снятое в одном из российских регионов. На записи мобилизованным сообщают, что якобы им полагается только форма и броня, а, например, аптечки они должны будут обеспечить себе сами.

Некоторые пользователи в Сети заявили, что "в советское время было так же", однако с этим не согласен Герой России Игорь Родобольский. По его мнению, как таковой подготовки к мобилизации, возможно, проведено не было.

"Серьезной подготовки, которая была необходима. Это мое мнение. Может быть, я и ошибаюсь, но меня, скорее всего, поймут", – отметил он в беседе с Накануне.RU.

По его словам, если сравнивать нынешнюю ситуацию с тем, что было в армии Советского Союза, то тогда все было по-другому.

"Тогда служили два года, в морфлоте – три. Подготовка была. А сейчас – один год, они не знают, что такое наряды, что значит картошку чистить, полы мыть в казарме. Все делают гражданские. Так не должно быть, я считаю. Сейчас ситуация другая, руководители другие", – добавил Игорь Родобольский.

Он не стал давать прогнозов, что будет дальше.

"Возможно, будут какие-то изменения. Это мое мнение", – заключил Герой России.

Напомним, на днях Минобороны РФ сообщило об отставке генерала Дмитрия Булгакова, отвечавшего за тыл.