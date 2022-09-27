27 Сентября 2022
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Экономика В России
Кресла в самолете. (2022) | Фото: Накануне.RU

Turkish Airlines отменяют рейсы в Екатеринбург и Сочи

Авиакомпания Turkish Airlines сообщила об отмене рейсов в столицу Белоруссии, а также в ряд российских городов – Сочи, Ростов и Екатеринбург. И если в Ростов-на-Дону никакие рейсы не вылетают уже семь месяцев – из-за закрытия аэропорта в связи с военной спецоперацией, то аэропорты Сочи и Екатеринбурга продолжают работать. О причинах отмены рейсов не сообщается.

Сообщается, что рейсы в перечисленные города и из них не будут осуществляться до 31 декабря 2022 год включительно. Пассажиров отмененных рейсов просят обращаться в офисы компании, колл-центр и онлайн-представительства.

Теги: Turkish Airlines, отмена рейсов, сочи, екатеринбург



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