Turkish Airlines отменяют рейсы в Екатеринбург и Сочи

Авиакомпания Turkish Airlines сообщила об отмене рейсов в столицу Белоруссии, а также в ряд российских городов – Сочи, Ростов и Екатеринбург. И если в Ростов-на-Дону никакие рейсы не вылетают уже семь месяцев – из-за закрытия аэропорта в связи с военной спецоперацией, то аэропорты Сочи и Екатеринбурга продолжают работать. О причинах отмены рейсов не сообщается.

Сообщается, что рейсы в перечисленные города и из них не будут осуществляться до 31 декабря 2022 год включительно. Пассажиров отмененных рейсов просят обращаться в офисы компании, колл-центр и онлайн-представительства.