В ряде районов Донецке явка на референдуме достигла 96%

В Пролетарском, Буденновском и Ленинском районах Донецка явка на референдуме о воссоединении с Россией достигла 96%. Об этом заявил председатель ЦИК Республики Владимир Высоцкий.

В Докучаевске и Харцызске явка превысила 95%. В целом по ДНР - почти 87%. Всего на территории ДНР проголосовали 1481 тыс. человек, на зарубежных участках — 412 тыс.

Население ДНР на начало года на подконтрольной территории составляло 2,2 млн человек. К сентябрю численность населения на всех освобожденных землях была бы почти 3 млн, но многие выехали из-за боевых действий.

Численность людей, имеющих право голоса, на всех подконтрольной территории составляет около 2,5 млн, но в ДНР нет электронного реестра избирателей, который был заблокирован Киевом еще в 2014 году. Списки в основном были восстановлены в прошлые годы, однако некоторые люди в списках себя не находят. Впрочем, это не является препятствием для голосования: по предъявлении паспорта с пропиской, подтверждающей проживание в ДНР (в том числе на еще оккупированных территориях), граждан вносят в списки на месте, выдавая бюллетень. За первые три дня таких граждан было примерно 150 тыс., сообщил ЦИК ДНР. Вероятно, из-за неполных списков процент явки несколько завышен и в реальности он чуть ниже. Однако существенное влияние это вряд ли имеет.

Сегодня последний день голосования, которое пройдет на стационарных участках для тех, кто по каким-то причинам не смог проголосовать в предыдущие четыре дня, когда члены участковых избирательных комиссий обошли все дома. Голосование проходило на первых этажах многоэтажек или во дворах с помощью переносных урн.

До 2014 года правом голоса в Донецкой области обладали около 3,5 млн человек. То есть даже с учетом всей территории явка на референдуме уже достигла 55%.

По всем опросам, результат референдума будет намного выше 90%.