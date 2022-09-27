На трассе в Челябинской области перевернулась фура с пиротехникой

На трассе М-5 в Челябинской области спасатели несколько часов доставали водителя из искореженной фуры.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-центре поисково-спасательной службы региона, на скользком участке трассы фуру с пиротехникой занесло, водитель пытался стабилизировать большегруз, но не удержал машину на дороге. Большегруз сбил ограждение, вылетел на обочину, упал на бок и врезался в дерево.

Житель Дагестана, управлявший фурой, получил множественные травмы и оказался заблокирован в деформированной кабине между стволом дерева и шасси грузовика. Врачи смогли пробраться к пострадавшему через люк. Однако, чтобы достать мужчину из фуры, потребовалось несколько часов.

"Спилили дерево, демонтировали рулевую колонку и водительское кресло, расширили проем лобового стекла, затем эвакуировали из кабины и передали раненного водителя бригаде СМП", - рассказали в пресс-центре.