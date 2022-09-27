"Спальников, жгутов нет. Возьмите у жены тампоны, будете в рану вставлять". Призывников просят позаботиться о себе самостоятельно

Госдума возьмет на контроль ситуацию, попавшую на видеозапись, уже несколько дней гуляющую по сети. На видео, якобы из пункта сбора и подготовки в свердловской Елани, военнослужащая говорит мобилизованным мужчинам, что форма и прочая военная атрибутика - это единственное, что может предоставить армия. Все медикаменты, жгуты и даже спальные мешки они должны найти себе сами.

"Спальники, однозначно, будете спать где придется. Плюс туристические коврики или их замена - это все свое, мальчишки. Форма, броня, все, что касаемо военного - это все что дает армия. (Остального) ничего нет. Наших мужиков мы сами все укомплектовываем. По медицине тоже: лоперамид, перекись водорода, обязательно жгуты - у меня на вас всех жгутов не хватит. Родственники пусть дают, аптечки автомобильные потрошите - берите жгуты оттуда. Мужики, сами о себе позаботьтесь, пожалуйста. Деньги все равно есть, просите родственников, где-то что-то, но покупайте", - говорит военная.

Мобилизованных также убедительно просили передать матерям, женам и подругам просьбу купить побольше дешевых прокладок и тампонов. Средствами гигиены предполагается останавливать кровь, для иллюстрации своей мысли женщина рассказала, что тампон надо вставлять в огнестрельное ранение, о чем она знает "еще с Чечни".

По словам депутата Госдумы от Свердловской области Андрея Альшевских, подобная ситуация неприемлема - область и муниципалитеты обязаны обеспечить своих солдат всем необходимым. Депутат заявил Накануне.RU, что по приезду из Москвы в конце недели намерен лично съездить в Елань, чтобы своими глазами оценить ситуацию и переговорить с присутствующими там военными и призывниками. Помимо этого, уже сегодня Альшевских подготовит депутатские запросы для проверки информации: в случае подтверждения, будут приняты все меры для исправления сложившейся ситуации.

"Хотел бы отметить, что руководство Госдумы уже на подобные факты обращало внимание, и сказало, что в каждом случае будем разбираться конкретно и персонально. Если на самом деле такая ситуация есть, то я думаю здесь активно должны принимать участие и руководство области в лице губернатора, вице-губернатора и профильных министров, а также главы муниципальных образований, потому что эти проблемы надо выравнивать и решать. По-моему, это недопустимо и мы должны здесь, как говорится, всем миром навалиться на эту проблему. Хотя я не стал бы считать это проблемой - есть определенные сложности в принятии и реализации решения. Будем держать на контроле и эту ситуацию выправлять", - заявил Альшевских.

Он также добавил, что ситуация будет решаться вне зависимости от региона.

В свою очередь депутат Госдумы от региона Максим Иванов заявил, что на видео определенно не пункт Елани, поскольку последний представляет из себя спортзал с матрасами вместо кроватей, да и потолки в помещении выше. Таких же казарм, которые представлены на видео в Елани просто нет. Да и за долгое время сотрудничества депутата с Еланью, он ни разу не видел представленную на видео женщину-военную.

"Я честно говоря не знаю откуда это видео - кто-то говорит что это ближе Кавказу. В Елани сейчас занимаются тем, что приводят в соответствие кровати, матрасы, чтобы было где размещать мобилизованных, занимаются доставкой досок под палатки и т.д. И когда мы созвонились с военными из Елани, те точно сказали, что это не их казармы. Там в принципе нет проблем с вооружением, обмундированием, касками, бронежилетами: то что солдату положено. То что сверх - мы сейчас говорим с руководством", - пояснил Иванов.

Он также добавил, что в понедельник-вторник лично направится в Елань, чтобы обговорить с руководством меры поддержки и помощи. Если же солдат захочет себе что-то улучшенное и более комфортное - он действительно может обратиться к близким или родственникам. Например, вместо синтетического спального мешка - пуховый, лучшую аптечку и т.д.

"То, что положено - все выдают, а то, что кто-то хочет в более комфортных условиях - тоже имеет право на это. Но мы сейчас говорим о необходимости создать условия в Елани, чтобы боевая подготовка проходила качественно, а люди не думали о быте и получали все необходимое: и еду, и обмундирование. Чтобы не было так, что и в склеп завелись и сказали: "живи". Поэтому руководство видит, какие у них проблемы есть, к нам обращаются и коммерсанты помогают", - добавил депутат.