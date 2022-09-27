РСПП предлагает расширить список категорий работников с отсрочкой от мобилизации

Российский союз промышленников и предпринимателей предлагает расширить категории граждан, которым полагается отсрочка от мобилизации.

"Эксперты союза считают, что краткосрочное выбытие в трудовом коллективе значительного количества ключевого персонала не может быть оперативно компенсировано путем быстрого найма на рынке, когда речь идет о технологичных производствах с высоким уровнем требований к квалификации работников", - полагают в РСПП.

В союзе предлагают давать отсрочку сотрудникам компаний с непрерывным производством, стратегически значимых компаний, системообразующих, опасных производств, критических объектов инфраструктуры и т.д.

Кроме того, в РСПП отмечают проблемы, которые возникают при мобилизации учредителей компаний и их собственников. Отправка владельцев бизнеса в войска срывает работу компаний и исполнение контрактов, поскольку "требует передачи полномочий, оформления права подписи и иных правовых действий".