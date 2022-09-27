27 Сентября 2022
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Пачка денег (2022) | Фото: Накануне.RU

В Тюмени собирают деньги на квадрокоптеры, тепловизоры, дальномеры для мобилизованных

Региональное отделение Единой России в Тюменской области и ОНФ в рамках проекта "Все для Победы" запускает новую акцию - "100 миллионов для Победы", сообщили Накануне.RU в Информационном центре правительства Тюменской области.

Суть акции состоит в сборе денежных средств для помощи мобилизованным жителям региона. Как отметила председатель комитета Тюменской областной думы по социальной политике Ольга Швецова, скоро в Тюменской области появятся информационные плакаты и листовки с QR-кодом и любой желающий может внести вклад в этот проект.

"Мы благодарим жителей Тюменской области, которые с самого начала включились в оказание помощи жителям ЛНР и ДНР. Мы знаем, что жители Тюменской области - люди с большим, открытым сердцем. Приглашаем поучаствовать в акции 1000 меценатов, готовых внести вклад в победу - по 100 000 рублей", - заявила она.

По словам главы регионального штаба ОНФ в Тюменской области Романа Чуйко, средства пойдут на покупку необходимого спецоборудования.

"Таким образом мы сможем собрать более 100 миллионов рублей. Это крайне важная сумма, чтобы приобрести спецоборудование для мобилизованных бойцов - для тюменцев, которые отправятся в зону СВО. Это квадрокоптеры, тепловизоры, дальномеры и другие средства", - отметил он, добавив, что меценаты также могут приобрести необходимые вещи из списка самостоятельно.

Теги: 100 миллионов для Победы, гуманитарная акция, мобилизация



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