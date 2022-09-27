Три жертвы "ижевского стрелка" находятся в крайне тяжелом состоянии

Пострадавшие при стрельбе в школе Ижевска пациенты провели ночь удовлетворительно, крайне тяжелых трое, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Ночь провели удовлетворительно, прошли дополнительные обследования, есть тревожные пациенты для нас, находящиеся в крайне тяжелом состоянии, таких, наверное, троих я хотел бы отметить", - сказал Мурашко журналистам, его цитирует РИА Новости.

Напомним, по последним данным, жертвами стрелка из Ижевска стали 13 человек (шестеро взрослых, семеро несовершеннолетних), ранено 14 детей и семеро взрослых. Соседи описали нападавшего словами "скрытный", "замкнутый", уточнив, что он жил с мамой и бабушкой, а девушки у него не было.