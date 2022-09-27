На погранпереходе "Верхний Ларс" выставят мобильный пункт военкомата - МВД

Из-за наплыва россиян, желающих перейти сухопутную границу между РФ и Грузией, МВД по Северной Осетии разрешило пеший переход границы (ранее границу можно было пересечь только на автотранспорте).

"Приток легкого транспорта, движущегося в сторону Грузии, серьезно нарастает. Несмотря на принимаемые меры, среди которых, в том числе, увеличение нарядов круглосуточно несущих службу ДПС и ППСП, обстановка остается крайне напряженной, - что требует принятия дополнительных мер в части организации безопасности граждан", - заявили в МВД по республике.

Кроме того, на КПП в ближайшее время будет развернут мобилизационный пункт военкомата, заявили в полиции.

Ранее сообщалось, что погранслужба ФСБ по Северной Осетии направила в "Верхний Ларс" БТР и отряд силовиков – на случай прорыва границы с российской стороны.