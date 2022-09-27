Newsweek: На выборах в Италии победил Путин

27 Сентября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Путин объявил частичную мобилизацию

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Политика За рубежом
Рим, Италия, улица (2015) | Фото: Накануне.RU

Newsweek: На выборах в Италии победил Путин

Победа правой коалиции на парламентских выборах в Италии фактически является победой российского президента Владимира Путина, так как политика Италии станет более нейтральной в отношении России. Об этом пишут многие западные СМИ.
Читайте также:

"Учитывая нынешнюю политическую обстановку, это лучший результат, на который мог рассчитывать Кремль", — заявила Newsweek научный сотрудник итальянского Института международных политических исследований Элеонора Тафуро.

Мелони позиционирует себя защитницей национальных интересов Италии, и на этой почве у нее может возникнуть понимание по ряду вопросов с Москвой, например по вопросу энергоносителей и антироссиских санкций.

Профессор политологии из Университета Нью-Гэмпшира Лоуренс Рирдон считает, что Москва может предложить Италии скидку на нефть, если Италия займет более адекватную позицию.

При этом вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев полагает, что в целом политика ЕС после выборов в Италии не изменится. Но победа правых - это "новый удар по либеральному монолиту евроимперии". Причем именно правые националистические партии дают Европе шанс на выживание.

Многие российские эксперты также согласны в том, что политика Италии не претерпит резких изменений, так как на Западе доминирует русофобия.

Теги: Италия, Джорджа Мелони



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети