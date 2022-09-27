Newsweek: На выборах в Италии победил Путин

Победа правой коалиции на парламентских выборах в Италии фактически является победой российского президента Владимира Путина, так как политика Италии станет более нейтральной в отношении России. Об этом пишут многие западные СМИ.

"Учитывая нынешнюю политическую обстановку, это лучший результат, на который мог рассчитывать Кремль", — заявила Newsweek научный сотрудник итальянского Института международных политических исследований Элеонора Тафуро.

Мелони позиционирует себя защитницей национальных интересов Италии, и на этой почве у нее может возникнуть понимание по ряду вопросов с Москвой, например по вопросу энергоносителей и антироссиских санкций.

Профессор политологии из Университета Нью-Гэмпшира Лоуренс Рирдон считает, что Москва может предложить Италии скидку на нефть, если Италия займет более адекватную позицию.

При этом вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев полагает, что в целом политика ЕС после выборов в Италии не изменится. Но победа правых - это "новый удар по либеральному монолиту евроимперии". Причем именно правые националистические партии дают Европе шанс на выживание.

Многие российские эксперты также согласны в том, что политика Италии не претерпит резких изменений, так как на Западе доминирует русофобия.