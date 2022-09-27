Россияне вынуждены уезжать из-за безвыходной ситуации – Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прокомментировал ситуацию с наплывом россиян в северо-казахстанских регионах на фоне объявления мобилизации в РФ. Глава государства заявил, что на эту тему будут проведены переговоры с российской стороной.

"В последнее время в Казахстан приезжает много людей из России. Большее число их вынуждены уезжать из-за безвыходной ситуации. Мы должны проявить заботу о них и обеспечить им безопасность. Это политический и гуманитарный вопрос",— заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.