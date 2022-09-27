27 Сентября 2022
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Путин объявил частичную мобилизацию

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Касым-Жомарт Токаев (2019) | Фото: kremlin.ru

Россияне вынуждены уезжать из-за безвыходной ситуации – Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прокомментировал ситуацию с наплывом россиян в северо-казахстанских регионах на фоне объявления мобилизации в РФ. Глава государства заявил, что на эту тему будут проведены переговоры с российской стороной.

"В последнее время в Казахстан приезжает много людей из России. Большее число их вынуждены уезжать из-за безвыходной ситуации. Мы должны проявить заботу о них и обеспечить им безопасность. Это политический и гуманитарный вопрос",— заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Теги: касым-жомарт токаев, россияне, мобилизация, миграция, казахстан



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