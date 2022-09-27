Власти Перми планируют установить побратимские отношения с еще одним городом Китая

Власти Перми планируют установить побратимские отношения с еще одним городом Китая. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава Перми Алексей Демкин, передает корреспондент Накануне.RU.

"Хотим установить взаимодействие с городом Чанчжоу. Это промышленный и культурный центр Китая более чем с 3000-летней историей. В городе работает большое количество индустриальных парков, Чанчжоу считается одним из мест зарождения национальной промышленности Китая. Основные отрасли экономики: металлургия, энергетика, транспортное машиностроение, информационные технологии, сельское хозяйство. Мэр города Шэн Лэй уже заявила о готовности к сотрудничеству с Пермью в сфере экономики, торговли, культуры и образования", - говорится в сообщении.

С 2006 года мэрия Перми установила побратимские связи с городом Циндао. Сотрудничество ведется в сферах образования, молодежной политики, экологии и культуры.

Мэр заявил, что отношения со странами Азии являются "стратегическим важными" и сообщил, что 28 сентября для жителей Перми проведут восьмой городской открытый форум "Пермь – Восток", который будет посвящен Китаю.