Медведев считает, что НАТО "проглотит" использование Россией ядерного оружия на Украине

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале высказался о возможном применении Россией на Украине ядерного оружия. Он полагает, что даже в случае использования такого оружия, НАТО не станет напрямую вмешиваться в ситуацию.

"Наши враги любят делать высокопарные заявления. На самом деле, это всего лишь ритуальный словесный понос. Фонтаны диарейной демагогии вкупе со злобной каркающей риторикой стали давно проверенным оружием англосаксонского мира, которым они заливают всё остальное человечество в попытках отстоять свою исключительность и право рулить миром", - написал Медведев.

Тема последних дней – российская ядерная угроза, заявил Медведев.

"Приходится напомнить ещё раз – для тех тугоухих, кто слышит только себя. Россия вправе применить ядерное оружие, если это будет необходимо. В заранее определённых случаях. В строгом соответствии с Основами государственной политики в области ядерного сдерживания. Если на нас или наших союзников будет совершено нападение с использованием подобного вида вооружений. Или если при агрессии с использованием обычного оружия возникнет угроза самому существованию нашего государства. Об этом прямо сказал недавно Президент России", - написал Медведев.

Россия сделает всё, чтобы не допустить появления ядерного оружия у враждебных к ней соседей.

"Например, у нацистской Украины, которая прямо управляется сегодня странами НАТО. На здравый смысл и чувство самосохранения потворствующих киевскому режиму вражеских стран хрупкая надежда ещё остаётся. Они понимают: если угроза России превысит установленный предел опасности, нам придётся ответить. Ни у кого не спрашивая разрешения, без долгих консультаций. И это точно не блеф ", - уточнил Медведев.

Он предложил представить себе, что Россия вынуждена применить "самое грозное оружие" против украинского режима, совершившего масштабный акт агрессии, который опасен для самого существования нашего государства. Медведев полагает, что в этом случае НАТО не станет прямо вмешиваться в конфликт и при таком раскладе.

Причину такого возможного решения альянса он видит в том, что безопасность Вашингтона, Лондона, Брюсселя для НАТО гораздо важнее, чем судьба никому не нужной погибающей Украины, пусть даже обильно снабжаемой разным оружием.

"Поставка современных вооружений – просто бизнес для западных стран, правда, густо замешанный на ненависти к нам. Не более. Погибать в ядерном апокалипсисе заокеанские и европейские демагоги не собираются. А потому они проглотят использование любого оружия в текущем конфликте. Хорошо бы, чтобы этот печальный вывод хоть частично осознали власти в Киеве. Увы, это почти нереально. Они находятся в постоянном военном угаре с недолгими паузами на причудливые наркотические сны", - подытожил Медведев.