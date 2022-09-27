Главком ВСУ рассказал, что "учился" у начальника Генштаба ВС РФ

Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный заявил, что с уважением относился к российской военной школе и до сих пор в своем кабинете хранит собрание сочинений Валерия Герасимова – начальника Генштаба ВС РФ.

"Я читал все, что он когда-либо писал… Он умнейший из людей, и мои ожидания от него были огромны", - приводит РБК цитату из интервью Залужного изданию Time. Главком ВСУ рассказал, что учился у Герасимова, который старше него на 17 лет. Также Залужный заявил, что "вырос на российской военной доктрине" и до сих пор считает, что "вся военная наука находится в России".

Залужный после 2014 года проделал путь от командира взвода до руководителя войск на востоке Украины.

Time отмечает, что в отличие от президента Украины Владимира Зеленского, который скептически относился к сообщениям разведки о намерении России ввести войска в страну, Залужный принадлежал к офицерам, считавшим, что начало боевых действий — это вопрос времени.