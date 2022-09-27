Скрытный, замкнутый, всегда один: соседи описали "ижевского стрелка"

Устроивший стрельбу в школе №88 в Ижевске Артем Казанцев был замкнутым человеком, всегда ходил в капюшоне и никогда не здоровался, жил с мамой и бабушкой, условия для жизни были очень хорошие.

"Я его плохо знаю. Он в капюшоне всегда ходил в чёрном, никогда не здоровался, замкнутый был очень. С семьей жил, мама, бабушка. Условия у них были очень хорошие для житья", - сказал РИА Новости сосед злоумышленника, но свое имя попросил не указывать.

По его словам, Казанцев среди всех соседей всегда выделялся внешне. Другой жилец дома, представившись Алексеем, сообщил, что налетчик ходил в капюшоне даже в летнюю жаркую погоду, а когда выходил из подъезда, всегда опускал голову так, чтобы не видно было лица.

"Он не здоровался, не общался. Они жили втроём, бабушка, мама и он. Маму я знаю, что зовут Алла. Бабушку даже не знаю, как зовут, она каждое утро ходила вот тут, скандинавской ходьбой занималась, по стадиону с палочками", - вспоминает Алексей.

Также сосед рассказал, что от своей бабушки знал, что стрелок болел шизофренией и именно поэтому всегда делал "скидку" на то, что тот ходит в капюшоне.

"Нет, девушек не было, друзей у него не было, он всегда один… То, что он не работал с таким диагнозом, точно… Возникал вопрос, я гуляю утром с собакой, а он в 6 часов утра мог уже идти, идти той же дорогой мимо школы (в которой была стрельба) по улице Майской… И поздно вечером мог оттуда же идти", - говорит Алексей.

Ещё один сосед подтвердил изданию, что Казанцев был скрытный.

"Был необщительным, но пару слов перекидывались, обычных таких, ничего такого. Никаких тусовок не было", - заключил сосед.

Напомним, по последним данным, жертвами стрелка из Ижевска стали 13 человек (шестеро взрослых, семеро несовершеннолетних), ранено 14 детей и семеро взрослых.