Пушилин призвал вернуть "Молодую гвардию" в школьную программу

Глава ДНР Денис Пушилин считает, что роман Александра Фадеева "Молодая гвардия" нужно вернуть в школьную программу. Об этом он сказал в Краснодоне на торжественном открытии возрожденного мемориала "Непокоренные", приуроченного к 80-летию создания подпольной антифашисткой организации "Молодая гвардия".

Пушилин напомнил, что президент РФ Владимир Путин не просто так посмертно присвоил звание Героя России члену штаба "Молодой гвардии" Виктору Третьякевичу "за мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в период Великой Отечественной войны".

"Когда пример любви к Родине и самопожертвования показывает молодежь, в сущности еще дети, это не может не вызывать уважения и почитания. Подвиг молодогвардейцев не меркнет десятилетиями. Считаю, что роман Александра Фадеева "Молодая гвардия" нужно обязательно вернуть в школьную программу", — сказал глава ДНР.

"Молодая гвардия" была создана советскими подростками на оккупированной фашистами территории. Действовала в основном в Краснодоне, ныне ЛНР. Ребята вели антифашистскую пропаганду, распространяли листовки, осуществляли саботаж решений оккупационных властей и акты диверсии. Из-за предательства большинство подпольщиков были захвачены и подвернуты пыткам. В 1943 году, когда Краснодон был освобожден, молодогвардейцы с воинскими почестями были захоронены в городском парке.

Мемориал "Непокоренные" отреставрирован Российским военно-историческим обществом. В начале сентября в ДНР был также открыт восстановленный мемориал "Саур-Могила".