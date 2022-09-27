27 Сентября 2022
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Общество Свердловская область
электрик, электрические сети, Тюменьэнерго, Россети Тюмень (2019) | Фото: te.ru

Энергетики "Свердловэнерго" восстановили энергоснабжение более 85% потребителей региона, пострадавших от непогоды

Специалисты филиала "Россети Урал"-"Свердловэнерго" возобновили  подачу электроэнергии 85% потребителей, оставшихся без света из-за снегопада на Среднем Урале. Полностью завершить восстановительные работы в зоне ответственности энергокомпании в основной сети 6-10 кВ планируется к обеду сегодняшнего дня.

В круглосуточном режиме в Белоярском и Сысертском городских округах 46 бригад энергетиков в составе 130 человек, оснащенные 60 единицами спецтехники, работали в распределительном электросетевом комплексе. В ходе восстановительных работ энергетики задействовали резервные источники электроснабжения.

Ночью для усиления свердловских специалистов прибыла группировка энергетиков из филиала "Пермэнерго".

Ремонтные работы активно продолжаются в Сысерти, Верхней Сысерти, Арамили, Асбесте, Шайдурово, поселках Первомайский, Патруши, Большой Исток, Щелкун, а также в Белоярском городском округе: селах Хромцово, Совхозный, Черемхова, Белореченский, Косулино и Растущий. Данные населенные пункты обесточены частично, поэтапно осуществляется подключение электроснабжения обесточенных улиц. Также энергетики отрабатывают поступающие заявки в потребительской сети 0,4 кВ (вводы в частные дома).

Специалисты иных территориально-сетевых организаций Свердловской области также продолжают ремонтные работы на своих объектах.

Для клиентов "Россети Урал" круглосуточно работает единый бесплатный телефон контакт-центра "Россети Урал" 8-800-220-0-220. Заявку на восстановление электроснабжения по сети 0,4 кВ можно также оставить на сайте в разделе "Клиентам".

Теги: Россети Урал, непогода, электроснабжение



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