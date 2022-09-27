В Челябинске автобус с пассажирами застрял в глубокой луже

В Челябинске автобус застрял в луже. Пассажиры не могли самостоятельно выбраться из транспорта, сообщили Накануне.RU в поисково-спасательной службы на водных объектах.

Инцидент произошел 26 сентября. Под железнодорожным мостом на улице Валдайской в глубокой луже заглох автобус с пассажирами. Ни водитель, ни пассажиры не могли выбраться из автобуса.

Спасатели при помощи буксировочного троса зацепили автобус к автомобилю Урал и отбуксировали на возвышенность. После этого пассажиров эвакуировали. Помощь медиков им не потребовалось.