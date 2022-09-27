27 Сентября 2022
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Экономика Новосибирская область
Тракторы (2022) | Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Оснащенность лесопожарной техникой в Новосибирской области благодаря нацпроекту «Экология» приближается к 100%

В 2022 году в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» в Новосибирской области идет обновление лесохозяйственной и лесопожарной техники. 27 сентября специалисты министерства природных ресурсов и экологии региона вручили ключи от десяти лесных универсальных машин и одного мульчера руководителям лесхозов, закрепленным за муниципальными районами.

«Не первый год мы обновляем автопарк спецтехники лесохозяйственных предприятий области благодаря нацпроекту. Это не последняя партия, в ближайшее время ожидается поставка еще 5 единиц. Уверен, новая техника отлично послужит в работе и облегчит выполнение поставленных задач», – подчеркнул начальник управления охраны, защиты и воспроизводства лесов регионального министерства природных ресурсов и экологии Алексей Бугаков.

Ключи от новых универсальных лесных машин получили директоры Баганского, Маслянинского, Барабинского, Венгеровского, Кыштовского, Ордынского и Тогучинского лесхозов. Также руководителю Ордынского лесхоза передан новый мульчер, предназначенный для измельчения древесины, пней и кустарника на корню.

тракторы, техника(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Алексей Бугаков отметил, что в результате закупок получилось сэкономить денежные средства и планируется ещё закупка: «За счёт сэкономленных средств в Рослесхозе прошло согласование на приобретение ещё 2 единиц лесопожарной техники – это прицепные модули и 34 единиц лесопожарного оборудования. Проводится работа по формированию конкурсной документации».

тракторы, техника(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области, на сегодняшний день процент оснащенности по лесопожарной технике и оборудованию в регионе составляет 92,8%, по лесохозяйственной технике и оборудованию – 80,3%. И эта работа продолжается. Мульчеры, гусеничные и колесные тракторы, универсальные лесные машины, лесопосадочные трубы, культиваторы в количестве 93 единиц поставлены в регион.

Напомним, в текущем году для государственных учреждений Новосибирской области, выполняющих комплекс мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов, из средств федерального бюджета выделено более 124 млн рублей на закупку спецтехники и оборудования. Работа по поставкам техники ведется под контролем регионального минприроды.

Теги: нацпроект, экология, лесопожарная техника, восстановление лесов



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