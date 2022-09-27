27 Сентября 2022
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Контейнерные площадки в Екатеринбурге, заставленные авто (2022) | Фото: пресс-служба ЕМУП &quot;Спецавтобаза&quot;

"Спецавтобаза" пожаловалась на автовладельцев Екатеринбурга, не допускающих мусоровоз к контейнерным площадкам

Специалисты ЕМУП "Спецавтобаза", обслуживающие Екатеринбург, пожаловались на автовладельцев, паркующихся у мусорных площадок. Из-за этого только в этом году мусоровоз не мог подъехать к контейнерам свыше 17 тыс. раз.

"35 тыс. 876 раз не смогли подъехать к контейнерным площадкам в Екатеринбурге мусоровозы "Спецавтобазы" с начала 2022 года. Из них 17 тыс. 357 проблемных случаев – по причине автомобилей, закрывающих подъезд спецтехники к площадке", – рассказали Накануне.RU в пресс-службе "Спецавтобазы".

Контейнерные площадки в Екатеринбурге, заставленные авто(2022)|Фото: пресс-служба ЕМУП "Спецавтобаза"

Как правило, невозможность подъехать к мусорным площадкам, а значит невозможность и забрать отходы, возникает из-за плохой дороги, ремонтных работ или закрытого шлагбаума. Но чаще всего в Екатеринбурге встречается проблема именно припаркованных у контейнеров авто – на них приходится почти половина всех

  • ул. Черепанова, 36;
  • ул. Посадская, 69;
  • ул. Белореченская, 20;
  • ул. Белинского, 119;
  • ул. Шаумяна, 20;
  • ул. Ткачей, 8;
  • ул. Бажова, 189, 191;
  • мкр. Светлый, 3;
  • ул. Щербакова, 77/4;
  • ул. Евгения Савкова, 29.

Контейнерные площадки в Екатеринбурге, заставленные авто(2022)|Фото: пресс-служба ЕМУП "Спецавтобаза"

"Наши сотрудники ежедневно сталкиваются с тем, что проезд к контейнерной площадке оказывается недоступным из-за неправильно припаркованных автомобилей во дворах. Перегораживая проезд к мусорным бакам, автомобилисты не задумываются, что их же отходы не будут вывезены вовремя. Для нашей работы это серьезная проблема, поскольку не вывозить твердые коммунальные отходы мы не можем. А значит, мусоровоз вынужден возвращаться в уже пройденные точки маршрута – в надежде на то, что дорога освободилась. Из-за этого сбивается график вывоза мусора по другим адресам. Поэтому мы очень просим владельцев машин парковаться правильно", – комментирует заместитель директора по транспортированию и обращению с твердыми коммунальными отходами ЕМУП "Спецавтобаза" Сергей Тесля.

Контейнерные площадки в Екатеринбурге, заставленные авто(2022)|Фото: пресс-служба ЕМУП "Спецавтобаза"

С начала года на вышеупомянутые площадки мусоровоз не смог попасть 434 раза. По одним адресам не получается подъехать к контейнерам в среднем пять-семь раз в месяц, по другим - 14. В пресс-службе пояснили, что каждый раз ЕМУП "Спецавтобаза" направляет уведомление владельцу площадки, которыми выступают УК или ТСЖ. Однако спустя уже несколько дней ситуация повторяется.

Теги: мусор, контейнерная площадка, Екатеринбург, автомобиль, ЕМУП Спецавтобаза



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