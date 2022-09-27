Алиев выразил Путину соболезнования в связи со стрельбой в Ижевске

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил своему российскому коллеге Владимиру Путину соболезнования в связи со стрельбой в школе №88 Ижевска.

"Глубоко потрясен известием о гибели детей и взрослых в результате стрельбы в школе №88 города Ижевск. От имени народа Азербайджана и от себя лично выражаю искренние соболезнования Вам, родным и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в письме, опубликованном на сайте главы Азербайджана.

Напомним, по последним данным, жертвами стрелка из Ижевска стали 13 человек (шестеро взрослых, семеро несовершеннолетних), ранено 14 детей и семеро взрослых.