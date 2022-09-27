Алиев выразил Путину соболезнования в связи со стрельбой в Ижевске

27 Сентября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Путин объявил частичную мобилизацию

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Политика В России
Ильхам Алиев (2019) | Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Алиев выразил Путину соболезнования в связи со стрельбой в Ижевске

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил своему российскому коллеге Владимиру Путину соболезнования в связи со стрельбой в школе №88 Ижевска.

"Глубоко потрясен известием о гибели детей и взрослых в результате стрельбы в школе №88 города Ижевск. От имени народа Азербайджана и от себя лично выражаю искренние соболезнования Вам, родным и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в письме, опубликованном на сайте главы Азербайджана.

Напомним, по последним данным, жертвами стрелка из Ижевска стали 13 человек (шестеро взрослых, семеро несовершеннолетних), ранено 14 детей и семеро взрослых.

Теги: Ильхам Алиев, Азербайджан, соболезнования, стрельба, школа, Ижевск



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 26.09.2022 14:57 Мск Школы Екатеринбурга проведут спецуроки на фоне трагедии в Ижевске
Ранее 26.09.2022 13:22 Мск Стрелком, напавшим на ижевскую школу, оказался ее выпускник
Ранее 26.09.2022 12:18 Мск "Нападавший был в майке с нацистской символикой": число жертв стрельбы в ижевской школе выросло до 14
Ранее 26.09.2022 11:19 Мск Напавший на ижевскую школу был вооружен двумя "травматами", переделанными под боевые патроны
Ранее 26.09.2022 11:06 Мск Нападение на школу в Ижевске: шесть человек погибли, в том числе трое детей
Ранее 26.09.2022 10:58 Мск Напавший на школу в Ижевске, предположительно, покончил с собой – СМИ
Ранее 26.09.2022 10:40 Мск Нападение на школу №88 в Ижевске: охранник скончался, пятеро школьников пострадали
Ранее 26.09.2022 10:28 Мск Стрельба в школе №88 в Ижевске: есть раненые


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети