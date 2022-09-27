ВСУ не могут взять Красный Лиман и пошли на риск

Украинские войска, которые уже несколько дней пытаются захватить Красный Лиман на севере ДНР, не могут достичь поставленной цели и, рискуя, попали в положение, которое может оказаться опасным.

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На прошлой неделе Киев поставил задачу развить недавний успех на востоке Харьковской области и продолжить наступление на севере ДНР с прорывом в ЛНР. Она стала особенно актуальной после объявления о проведении референдумов в освобожденных регионах. Владимир Зеленский требует любой ценой захватить как можно больше территорий до конца референдума, в том числе такой важный узел, как Красный Лиман. Это заметно улучшит как положение ВСУ на фронте, так и переговорные позиции в требовании военной помощи Запада.

Советник офиса украинского президента и главный военный спикер режима Алексей Арестович заявил, что ВСУ продолжают концентрировать силы в этом районе и быстро наступать, так что "в течение короткого времени Лиман может быть взят в окружение, а далее открывается оперативный простор до Сватово" (ЛНР).

На днях глава ДНР Денис Пушилин признал, что "ситуация на севере республики крайне сложная".

Уже несколько дней под Лиманом идут ожесточенные бои. Боевики предприняли несколько попыток штурма города, но пока союзные силы удерживают город. Чтобы любой ценой взять город, ВСУ пошли на риск.

"Противник довольно тонкой кишкой зашел в тыл лиманской группировке, взял населенный пункт Редкодуб и попытался ударить с севера, но получил отпор и пока замер в этом положении. Его позиция очень неудобная, и она не может долго продолжаться. Украинские войска здесь должны либо двигаться вперед, чтобы добиться победы, либо отступать обратно. Атака на Красный Лиман явно захлебнулась. Продвинуться далеко не удалось, и теперь приходится удерживать фланги этой кишки, чтобы российские войска не перерезали единственную дорогу. В ближайшие дни в боях за Красный Лиман обязательно должно произойти развязка, потому что не может большая по численности украинская группировка долго стоять в этой кишке", - рассказал военный обозреватель Юрий Подоляка.

Он отмечает, что сюда перебрасываются наши резервы. А в целом исход сражения за Красный Лиман будет решающим для судьбы всей осенней кампании.

Украинский телеграм-канал "Резидент", который регулярно публикует инсайды из офиса Зеленского, написал вчера, что военное командование доложило о больших потерях в попытке взять Красный Лиман, но Зеленский настаивать на необходимости усилить атакующую группу и продолжить контрнаступление. А "Легитимный" пишет, что "наступление на Красный Лиман захлебнулось" и Зеленский этим очень недоволен.

The New York Times пишет, что Красный Лиман первоначально рассматривался Киевом как потенциальный объект быстрого завоевания. Но, по словам украинских военных, в город прибыло подкрепление союзных сил, которое существенно осложнило выполнение этой задачи.

"Дело в том, что раньше их было [в этом районе] один или два на квадратный метр. А теперь, из-за сужения фронта, уже 10", - цитирует издание командира батальона нацгвардии Юрия Березу.