27 Сентября 2022
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Общество За рубежом
Похороны Синдзо Абэ (2022) | Фото: соцсети

В Токио начались похороны экс-премьера Синдзо Абэ на фоне массовых протестов

В Токио начались похороны экс-премьер-министра Японии Синдзо Абэ, погибшего в июле этого года в результате нападения убийцы-одиночки. Проститься с влиятельным политиком приехали официальные делегации, в том числе иностранные, а также простые японцы.

Хотя Абэ на момент смерти не являлся государственным чиновником, проводы его организованы за счет бюджета. И это вызвало негативную реакцию части общества. Так что сегодня на улицу вышли и противники пышных проводов Абэ, они устроили манифестацию в центре Токио.

Похороны Синдзо Абэ.(2022)|Фото: соцсети

Теги: синдзо абэ, токио, япония, похороны



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