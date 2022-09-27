В Токио начались похороны экс-премьера Синдзо Абэ на фоне массовых протестов

В Токио начались похороны экс-премьер-министра Японии Синдзо Абэ, погибшего в июле этого года в результате нападения убийцы-одиночки. Проститься с влиятельным политиком приехали официальные делегации, в том числе иностранные, а также простые японцы.

Хотя Абэ на момент смерти не являлся государственным чиновником, проводы его организованы за счет бюджета. И это вызвало негативную реакцию части общества. Так что сегодня на улицу вышли и противники пышных проводов Абэ, они устроили манифестацию в центре Токио.