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Ледник Алибек (2021) | Фото: Накануне.RU

Екатеринбургский бегун Алексей Васильев трагически погиб в горах Карачаево-Черкессии

В горах Карачаево-Черкесской Республики при спуске с Архыза на Красную поляну трагически погиб екатеринбургский бегун Алексей Васильев. Вместе с ним была петербурженка Кристина Безуглова, жизнь которой также трагически оборвалась, сообщают организаторы экстремального забега "Альпиндустрия Архыз Рейс".

Трагедия произошла 25 сентября, однако подробности произошедшего стали известны только накануне. Из-за непогоды организаторы решили отменить дистанцию в 75 км, а также сократить оставшиеся. Дистанция Васильева и Безугловой была сокращена с 55 до 38 км и значительно упрощена. Все спортсмены прошли предварительный отбор по наличию у них соответствующего опыта. Перед тем, как допустить дистанцию, у участников проверили наличие обязательного снаряжения, трека в телефоне, часах или навигаторе.

"В 8:00 был дан старт на дистанции 38 километров, вышло 38 спортсменов. Установлено, что Алексей Васильев, прошедший первым пункт питания на 19 километре лидировал, был в хорошем настроении и состоянии и не вызывал беспокойства. На 25 километре дистанции Алексею стало плохо, догнавшие его участники и подключившиеся волонтеры незамедлительно начали спускать его вниз, проводя реанимационные мероприятия. После получения информации о случившемся, силами участников забега и прибывшими спасателями была продолжена эвакуация Алексея, однако спасти его не удалось", - говорится в сообщении от организаторов.

В середине дня из-за ухудшения погоды было принято решение закрыть дистанцию и немедленно возвращаться на место старта, однако дозвониться до Кристины Безугловой не удалось. Навстречу ей отправили спасателей, которые нашли девушку в нестабильном состоянии и передали медикам. Спортсменку доставили в больницу, где она и скончалась.

По факту трагедии правоохранительными органами Зеленчукского района проводится доследственная проверка. Причина смерти Алексея Васильева и Кристины Безугловой пока не установлены.

"Мы хотели бы дополнительно прояснить произнесенную на брифинге фразу про отказ МЧС работать на трассах 24 сентября - эти слова касались именно тех трасс, которые мы отменили. МЧС прислали нам письменное подтверждение того, что оперативное реагирование будет осуществлять Архызское поисково-спасательное подразделение Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС. Мы выражаем отдельную благодарность спасателям, которые работали на забеге и быстро реагировали на все входящие запросы. Мы все очень переживаем из-за случившегося, и делаем все возможное, чтобы помочь следствию разобраться в произошедшем", - сообщают организаторы.

Клубы, участниками которых были погибшие, организовали сбор средств для поддержки их родственников. Сбор одобрен близкими почивших и председателями клубов. В сообщениях просят писать слово "помощь".

Теги: бегун, горы, смерть, Карачаево-Черкессия, Архыза



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