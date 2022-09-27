Челябинская область будет развивать сотрудничество с Туркменистаном

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и президент Туркменистана Сердар Бердымухаме‌дов на рабочей встрече обсудили развитие и укрепление сотрудничества по экономическим вопросам, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Челябинская область входит в четверку регионов России по объему товарооборота с Туркменистаном.

Алексей Текслер рассказал о возможностях региона. Стороны договорились усилить взаимодействие, а также найти дополнительные возможности сотрудничества. Соответствующие поручения будут даны ответственным руководителям.

Также обсуждалось логистическое взаимодействие. Через Туркменистан проходит восточная часть транспортного коридора "Север-Юг". Этот коридор удобен, чтобы доставлять товары из Индии и Китая через Иран и Туркменистан. "Для наших производителей это прямой логистический путь на рынки Центральной Азии", - подчеркнул губернатор.

Отметим, что в рамках визита челябинская делегация передала в дар школьным библиотекам Туркменистана более тысячи книг на русском языке.