27 Сентября 2022
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Пермский свинокомплекс (2017) | Фото: Пресс-служба главного федерального инспектора по Пермскому краю

Пермский свинокомплекс планирует сдать в аренду имущество

Имущество АО "Пермский свинокомплекс" планируют сдать в аренду. Информация об этом опубликована на Федресурсе, передает корреспондент Накануне.RU.

В список имущества входят: здания, земельные участки, машины и оборудование СВК, цеха убоя и переработки, комбикормового завода, селекционно-генетического центра.

"АО "Пермский свинокомплекс" приглашает юридические и физические лица делать оферты о взятии в аренду имущественного комплекса АО "Пермский свинокомплекс", предназначенного для осуществления деятельности по содержанию свинопоголовья, его убою и переработке, включающего в себя здания, земельные участки, машины и оборудование СВК, цеха убоя и переработки, комбикормового завода, селекционно-генетического центра, расположенного по адресу: Пермский край, г. Краснокамск, п. Майский", - говорится в сообщении.

Договор аренды планируется заключить на неопределенный срок с правом расторжения со стороны арендодателя. Заявки принимают до 31 октября.

Напомним, предприятие, расположенное в поселке Майский, подконтрольно властям Пермского края. С 2015 года комплекс арендовало ООО "Свинокомплекс "Пермский", подконтрольное омской группе "Синергия". В 2017-м власти региона расторгли с арендатором договор из-за его нарушений, после чего тот оказался в банкротстве. Весной 2021 года обострилась финансовая ситуация в самом АО.

Весной этого года общество тоже признали банкротом и открыли в отношении него процедуру конкурсного производства. В августе все сотрудники АО "Пермский свинокомплекс" официально уволены.

Теги: пермский свинокомплекс, аренда



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