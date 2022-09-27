В Москве арестовали владельца Telegram-канала "Кремлевский мамковед"

Тверской суд Москвы арестовал владельца околополитического Telegram-канала "Кремлевский мамковед" (более 250 тыс. подписчиков) Станислава Садовова. Он стал фигурантом дела о вымогательстве в особо крупном размере (максимальное наказание – до 15 лет тюрьмы), передает РБК.

По данным судебной картотеки, в рамках этого дела под стражу поместили и администратора Telegram-канала "Как-то вот так".

Детали расследования и обвинения пока не известны.

В августе этого года в рамках дела по аналогичной статье была арестована журналистка Александра Баязитова, она ведет блог "Адские бабки". СМИ и Telegram-каналы писали, что арест Баязитовой связан с уголовным делом администраторов канала "Сканер", который раскрывает данные российских чиновников и силовиков. Троих администраторов этого канала ранее арестовали по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

Баязитову, пиар-менеджера Инну Чурилову и медиатехнолога Ольгу Архарову (также находятся под арестом) обвинили в вымогательстве 1,2 млн руб. у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова. По версии следствия, обвиняемые требовали у него деньги за "блок" на публикацию негативных материалов о банкире. Баязитова, в отличие двух других фигуранток, не признала вину.