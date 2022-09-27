Сноуден отреагировал на получение российского гражданства

Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден после получения российского гражданства заявил, что стабильность положительно повлияет на жизнь его семьи после 10 лет изгнания. Об этом он написал в Twitter.

"После стольких лет разлуки с нашими родителями, я и моя жена не имеем никакого желания находится в разлуке с нашими сыновьями. После двух лет ожидания и почти десяти лет изгнания немного стабильности пойдет на пользу моей семье", - цитирует Сноудена "Ъ".

Напомним, в ноябре прошлого года стало известно, что Сноуден и его супруга Линдси Миллс подали документы на получение российского гражданства. 26 сентября стало известно, что гражданином России Сноуден стал – решение принял президент Владимир Путин.