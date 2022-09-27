Минцифры опубликовало список 195 специальностей, по которым айтишникам могут дать отсрочку

Минцифры России опубликовало список 195 специальностей, обладатели которых, работающие в IT-компаниях, могут претендовать на отсрочку от мобилизации.

27 сентября на госуслугах будет запущен сервис для сбора данных о сотрудниках таких компаний, имеющих право на отсрочку. При этом сама IT-компания, где работает специалист, должна иметь аккредитацию в министерстве.

Также сотрудник, удовлетворяющий двум перечисленным требованиям, должен выполнять в своей компании "критически важные функции" – только тогда он получит отсрочку.

"Уточнили, какое образование имеют профильные специалисты в IT-компаниях и операторах связи. Перечень составлен на основе предложений отраслевых ассоциаций и системообразующих компаний и в целом комплексно отражает структуру их занятости",— говорится в сообщении Минцифры в Telegram. В министерстве пояснили, что многие приходят в сферы IT и связи "из смежных специальностей" и что "успешное развитие высокотехнологичных компаний невозможно и без квалифицированных управленческих кадров".

Сотрудники компаний в сфере IT и связи должны будут сами оформить заявление на госуслугах. К нему нужно приложить форму подтверждения соответствия всем требованиям, подписанную электронной подписью гендиректора организации. Эту форму необходимо получить до подачи заявления. «Предлагаем не ждать запуска сервиса и уже сейчас начать заполнять эту форму, чтобы оперативно подписать ее у работодателя»,— говорится в сообщении Минцифры. Инструкция по заполнению формы опубликована в Telegram-канале ведомства, передает "Коммерсант".