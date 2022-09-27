Тротуар, двор или машина. Мэрия пояснила, куда жаловаться на упавшие из-за непогоды деревья

За вчерашний день в Екатеринбурге было зафиксировано множество случаев падения деревьев или тяжелых веток на тротуары или машины. Причиной стали сильный ветер, а также обильное количество мокрого снега, вес которого ветки просто не выдерживали. В городской администрации пояснили, куда следует обращаться в подобных случаях.

"Если гражданин увидел, что дерево упало на проезжую часть или на тротуар, он должен позвонить в районную администрацию – в отдел благоустройства либо в приемную – и назвать адрес. За всю работу, связанную с зелеными насаждениями на землях общего пользования, отвечают администрации районов. Если же повалено дерево во дворе, обращаться нужно в ту управляющую компанию либо в ТСЖ, которое обслуживает данную территорию и жилой фонд", – разъяснила председатель комитета благоустройства администрации города Екатеринбурга Тамара Благодаткова.

Она также добавила, что падение дерева на машину приравнивается к ДТП, а потому в таких случаях необходимо обращаться к аварийному комиссару - желательно, чтобы автомобиль был застрахован. При этом Благодаткова отмечает, что прежде всего не стоит рисковать и парковаться под деревьями.

В случае, если ветви деревьев упали на провода, следует сообщить о произошедшем администрации района, которые уже определят владельца воздушной линии электропередач.

Со вчерашнего вечера службы заказчика и ДЭУ уже работают на местах происшествия, распиливая пострадавшие насаждения.