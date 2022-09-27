На Южном Урале директора медколледжа подозревают в превышении должностных полномочий

В Троицке Челябинской области директора медицинского колледжа подозревают в превышении должностных полномочий, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, подозреваемый от подчиненного сотрудника ежемесячно передавать ему денежные средства в обозначенной им сумме.

В настоящий момент подозреваемый задержан. В ближайшее время ему изберут меру пресечения. Следователем СК проверяется причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступных эпизодов.