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Виктор Шептий, секретарь свердловского регионального отделения партии Единая Россия (2017) | Фото:Накануне.RU

ЗакСО прекратило полномочия Шептия: он отправился в Совфед

Законодательное собрание Свердловской области прекратило полномочия Виктора Шептия, занимавшего пост первого заместителя председателя ЗакСО.

Напомним, на прошлой неделе глава Среднего Урала Евгений Куйвашев подписал указ о наделении Шептия полномочиями сенатора РФ – представителя от губернатора Свердловской области. С 20 сентября он представляет главу региона в Совете Федерации.

Сегодня на заседании областного парламента полномочия Шептия в ЗакСО были прекращены. Перед рассмотрением этого вопроса председатель ЗакСО Людмила Бабушкина призналась, что он "почти грустный". Как отметила глава мандатной комиссии Законодательного собрания Елена Трескова, Шептий написал заявление о досрочном сложении полномочий по собственному желанию.

"На самом деле, грустная тема. А провожать кто будет?", - поинтересовался вице-спикер заксобрания Армен Карапетян.

"Мы поручим депутатам. Можем и вам поручить", - ответила Людмила Бабушкина.

После все парламентарии единогласно проголосовали за досрочное прекращение полномочий Шептия. А затем слово взял он сам.

"Опыт, который наработан мной в этих стенах, будет полезен и в работе в верхней палате Федерального собрания. Спасибо большое, Людмила Валентиновна, лично вам, коллеги, каждому из вас. Продолжаем работать в новом качестве. Надеюсь, принесем людям пользу", - отметил Виктор Шептий.

После этого ему был вручен памятный сувенир от депутатов.

"Этот подарок будет лежать у него на столе, и все входящие в его кабинет будут знать, что сенатор – из Свердловской области", - сказала Бабушкина.

Что это за сувенир, она уточнять не стала.

"Потом увидите", - добавила спикер, и Шептия проводили аплодисментами.

Напомним, также сегодня депутаты утвердили первого вице-губернатора и министра социальной политики региона.

Теги: Шептий, ЗакСО, полномочия



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