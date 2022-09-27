Министром соцполитики Свердловской области утвержден Андрей Злоказов

Андрей Злоказов утвержден министром социальной политики Свердловской области. Решение было принято на сегодняшнем заседании Законодательного собрания региона.

"С июня 2012 года он успешно руководит министерством социальной политики Свердловской области. Прошу поддержать предложение губернатора", - сказал перед голосованием полпред губернатора и правительства региона в Законодательном собрании Михаил Ершов.

Депутаты проголосовали за кандидатуру Злоказова единогласно.

"Желаем вам успехов на благо жителей Свердловской области", - отметила председатель ЗакСО Людмила Бабушкина.

Напомним, также сегодня был утвержден первый заместитель губернатора региона.