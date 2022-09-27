Алексей Шмыков утвержден первым вице-губернатором Свердловской области

Сегодня Алексей Шмыков утвержден первым заместителем губернатора Свердловской области. Решение было принято на заседании Законодательного собрания региона.

Губернатор Евгений Куйвашев внес на рассмотрение депутатов кандидатуру Алексея Шмыкова.

"Вы Алексея Викторовича знаете достаточно хорошо, он уже около года работает в должности первого заместителя. До этого он работал просто заместителем. Сегодня на Алексее Викторовиче лежит ряд крупных задач, которые он выполняет. Это и вопросы, связанные с социально-экономическим развитием региона, вопросы межведомственного взаимодействия между министерствами и ведомствами внутри правительства Свердловской области, вопросы мобилизационной экономики. Губернатор считает, что Алексей Викторович полностью соответствует возлагаемым на него задачам", - сказал перед голосованием и.о. вице-губернатора Свердловской области Олег Чемезов.

Затем выступил заместитель председателя ЗакСО Виктор Якимов. Он рассказал, что заксобрание, рассмотрев предложение губернатора, вынесло постановление о даче согласия на назначение Шмыкова на должность первого вице-губернатора. В итоге депутаты проголосовали за кандидатуру единогласно.

"Алексей Викторович, мы вас поздравляем. Желаем успехов в вашей профессиональной деятельности. Мы рядом", - сказала спикер ЗакСО Людмила Бабушкина.

Как сообщало Накануне.RU, 16 сентября заместитель губернатора Свердловской области Сергей Зырянов ушел в отставку. Причиной стал выход чиновника на пенсию.

Он работал заместителем губернатора с 2016 года, а также исполнял обязанности главы министерства по управлению государственным имуществом (МУГИСО). А на прошлой неделе Куйвашев подписал указ о ликвидации должности руководителя МУГИСО.