27 Сентября 2022
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Общество В России
фильм, кино, кинематограф, кинокамера (2014) | Фото: ucarliyiq.biz

Чухрай в знак протеста уходит с поста главы оскаровского комитета

Председатель Российского оскаровского комитета, народный артист РФ Павел Чухрай покидает пост из-за решения президиума Киноакадемии России не выдвигать фильм на "Оскар".

"Хочу уведомить вас, что в знак протеста снимаю с себя обязанности председателя и выхожу из состава этой организации", - сказал он ТАСС.

По словам Чухрая, он направил письмо членам Российского оскаровского комитета. В нем, в частности, говорится, что "руководство Академии в одностороннем порядке приняло решение не выдвигать российский фильм на номинацию премии "Оскар". Это, как считает режиссер, "неправовое решение было принято через голову оскаровской комиссии", с членами организации "не только не советовались, даже не сочли нужным уведомить о таком решении".

Теги: Павел Чухрай, Оскар, премия, выдвижение



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