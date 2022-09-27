Чухрай в знак протеста уходит с поста главы оскаровского комитета

Председатель Российского оскаровского комитета, народный артист РФ Павел Чухрай покидает пост из-за решения президиума Киноакадемии России не выдвигать фильм на "Оскар".

"Хочу уведомить вас, что в знак протеста снимаю с себя обязанности председателя и выхожу из состава этой организации", - сказал он ТАСС.

По словам Чухрая, он направил письмо членам Российского оскаровского комитета. В нем, в частности, говорится, что "руководство Академии в одностороннем порядке приняло решение не выдвигать российский фильм на номинацию премии "Оскар". Это, как считает режиссер, "неправовое решение было принято через голову оскаровской комиссии", с членами организации "не только не советовались, даже не сочли нужным уведомить о таком решении".