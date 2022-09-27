27 Сентября 2022
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Видеонаблюдение (2022) | Фото: пресс-служба ПАО &quot;Ростелеком&quot;

СМИ: россияне начали массово скупать системы видеонаблюдения

Ритейлеры и поставщики техники в России фиксируют повышенный спрос на системы обеспечения безопасности в частном секторе.

Так, продажи оборудования для видеонаблюдения за восемь месяцев увеличились на 84%. Как говорят участники рынка, спрос связан с озабоченностью граждан безопасностью собственности, в том числе автомобилей, запчасти для которых становится все сложнее достать.

По словам экспертов, ожидается продолжение роста спроса на подобные системы из-за страха мародерства на фоне напряженности в стране. Речь идет о росте продаж сигнализаций, домофонов, вызывных панелей, замков и мониторов.

Всероссийский союз страховщиков на фоне дефицита запчастей для иностранных автомобилей и общего резкого снижения производства и импорта машин в стране еще в конце марта сделал прогноз, согласно которому в этом году следует ожидать резкий скачок угонов, сообщает "Коммерсант".

Теги: видеонаблюдение, камера, имущество



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