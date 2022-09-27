ВЦИОМ: россияне восприняли новость о частичной мобилизации напряженно и настороженно

Жители России восприняли новость о частичной мобилизации напряженно и настороженно.

Согласно опросу Всероссийского центра общественного мнения, большинство из участников исследования отнеслись к такому решению президента РФ с пониманием.

"Если мы знаем, что большинство россиян поддерживают специальную военную операцию и уже имеют сформированное мнение, то вопрос мобилизации — новый и не очень понятный. Тем не менее, большинство россиян с пониманием отнеслись к решению президента. Оно тяжелое, но необходимое", — сообщил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

Он напомнил, что последняя мобилизация была во время Второй мировой войны, сообщают "Известия".

Напомним, в Кремле надеются, что нарушения при реализации указа президента о частичной мобилизации будут устраняться повышенными темпами, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.